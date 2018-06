Stiri pe aceeasi tema

- Golul lui Januzaj (51') a adus Belgiei locul intai in grupa G, dupa victoria (scor 1-0) obținuta in fața Angliei. In celalalt meci al serii, Tunisia a trecut de Panama cu 2-1. Intra in material pentru a vedea programul complet al optimilor de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia.

- Joi se disputa ultimele patru meciuri din faza grupelor, in direct si in exclusivitate la TVR 1 si TVR 2. Daca in grupa G Anglia si Belgia sunt deja calificate, in grupa H Japonia, Senegal si Columbia lupta in ultima etapa pentru un loc in optimile de finala ale competitiei.

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Senegal și Columbia sunt in lupta directa pentru calificarea in optimi. Daca africanii se pot mulțumi și cu o remiza, Falcao și colegii sai sunt obligați sa inscrie și sa caștige pentru a nu depinde de rezultatul celuilalt meci din grupa. Astfel, confruntarea ar…

- Anglia si Belgia, deja calificate, se vor infrunta pentru castigarea Grupei G, iar in Grupa H trei echipe se vor bate pentru cele doua pozitii care asigura accederea in "optimi", Japonia, Senegal si Columbia. Programul meciurilor de joi 28 iunie 17:00 Japonia - Polonia, la Volgograd…

- Belgia a facut instructie cu Panama (3-0) si Tunisia (5-2), se va lupta cu Anglia pentru primul loc in Grupa G de la Cupa Mondiala din Rusia, dar nu toate vestile sunt bune pentru selectionerul spaniol Roberto Martinez. Trei dintre vedetele lotului, Romelu Lukaku (25 de ani), Eden Hazard...

- Anglia va sustine duminica al doilea sau meci la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, contra nationalei statului Panama, la care este titular portarul Jaime Penedo, de la Dinamo Bucuresti.Programul meciurilor de duminica, 24 iunie:15,00 (ora Romaniei) Anglia - Panama, la Nijnii Novgorod…

- Starul fotbalului englez David Beckham mizeaza pe o finala Anglia - Argentina la Cupa Mondiala 2018, dupa ce nationala tarii sale a debutat la competitia din Rusia printr-o victorie in fata Tunisiei (2-1), informeaza AFP. Anglia, care va infrunta Belgia pe 28 iunie, in Grupa C, nu a reusit sa straluceasca…

- PROGRAMUL MECIURILOR CM 2018 Programul meciurilor de luni 18 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Suedia - Coreea de Sud, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod, TVR 1, TVR HD), in Grupa F 18,00 (ora Romaniei) Belgia - Panama, la Soci (stadionul Fist, TVR 1, TVR HD), in Grupa G…