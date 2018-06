Stiri pe aceeasi tema

- CM 2018. In ciuda surprizelor din primele etapei ale fazei grupelor, marile favorite la cucerirea Cupei Mondiale se afla totusi in pozitia de a se califica in optimi. S-a dovedit asta inclusiv luni seara, dupa ce s-au incheiat meciurile din grupele A si B, Spania si Portugalia trecand in faza urmatoare,…

- Vicecampioana mondiala Argentina are o revansa de luat dupa debutul nefericit (1-1 cu Islanda) la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, dar poate meciul cu Croatia, de joi, de la Nijnii Novgorod (21,00, ora...

- Argentina poate ramane linistita, "Messi este foarte bine", a asigurat fundasul Cristian Ansaldi cu doua zile inaintea meciului cu Croatia, unul crucial pentru vedeta Barcelonei, dupa esecul cu Islanda (1-1)...

- Islandezii, omagiu pentru Carl Ikeme, portarul nigerian bolnav de leucemie. Islanda – Nigeria, din grupa C a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 , se joaca pe 21 iunie, la Moscova, pe stadionul Lujniki. Islanda aduce un omagiu portarului nigerian de originie engleza diagnosticat cu leucemie.…

- Nationala Nigeriei, echipa calificata la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie), a terminat la egalitate meciul de pregatire cu selectionata RD Congo, 1-1 (1-0), disputat luni, la Port Harcourt. Pentru ''Super Vulturi'' a marcat William Troost-Ekong (15), in timp ce…

- Portarul Sergio Romero s-a accidentat, marti, la antrenamentul nationalei Argentinei si rateaza Cupa Mondiala, a anuntat federatia de la Buenos Aires.Portarul formatiei Manchester United a suferit o accidentare la genunchiul drept si va avea nevoie de o interventie chirurgicala. Ceilalti…

- Prezenta constanta si extrem de spectaculoasa la turneele finale, Nigeria a avut ghinion si va fi intr-o grupa aproape imposibila, unde le va intalni pe Argentina, Croatia si Islanda. Toate meciurile de la Campionatul Mondial vor fi in exclusivitate la TVR din 14 iunie.

- Selectionerul Islandei spera ca echipa sa faca o figura frumoasa la prima sa participare la Cupa Mondiala fotbal, luna viitoare in Rusia, asa cum a reusit in urma cu doi ani la Campionatul European, competitie la care a luat parte tot in premiera, informeaza agentia Reuters. Selectionerul islandez Heimir…