- Selectionata Angliei a invins greu reprezentativa Tunisiei, cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Volgograd Arena, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Nationala Albionului a smuls victoria in prelungiri, adusa de ''dubla'' lui Harry Kane (11, 90+1), dupa ce tunisienii egalasera prin Ferjani…

- Tunisia și Anglia se intalnesc in al doilea meci din cadrul Grupei G de la Campionatul Mondial din Rusia, de la ora 21:00. Partida e in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Englezii sunt clar favoriți in fața Tunisiei, insa trebuie amintit ca la acest turneu final au avut deja loc mai multe surprize:…

- Prințul William, in cantonamentul Angliei, inainte de Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Printul William a vizitat joi nationala de fotbal a Angliei, aflata in cantonament la Leeds, inaintea plecarii spre Rusia, la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal (14 iunie – 15 iulie). Ducele de Cambridge…

- Suporterii englezi care vor merge la Campionatul Mondial din Rusia au fost avertizați, miercuri, de autoritațile britanice sa nu arboreze drapelul național in locurile publice, pentru ca ar putea fi interpretat ca un gest imperialist și ostil. Competiția din Rusia se va desfașura in perioada 14 iunie-15…

- Romania, la Cupa Mondiala de fotbal. Motiv de glume pe Internet, dupa ce tricolorii nu s-au mai calificat la turneul final de 20 de ani. Romanii vad doar la televizor CM. Iar asta se petrece, neintrerupt, din 1998 incoace. Sunt 20 de ani de dezamagiri, in care Romania a fost cel mai aproape de marea…