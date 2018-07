Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, marti seara, dupa ce a invins reprezentativa Columbiei cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, 1-1 (0-0,...

- Suedia s-a impus in meciul din optimile de finala ale Cupei Mondiale, impotriva Elvetiei, scor 1-0 prin golul marcat de Forsberg, si va juca in sferturi impotriva invingatoarei dintre Anglia si Columbia

- RUSIA 2018. Optimile de finala au ajuns la sfarșit. Marți se stabilesc ultimele doua echipe care merg in sferturile Cupei Mondiale. Primul meci de azi se va disputa intre Suedia și Elveția, iar faza optimilor se incheie cu partida de gala dintre Anglia și Columbia. Partidele pot fi urmarite in direct…

- Selectionata de fotbal a Braziliei este considerata favorita la castigarea titlului de campioana a lumii, dupa calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, in urma victoriei cu 2-0, obtinuta in fata reprezentativei Mexicului, luni la Samara. Selecao, cvintupla castigatoare a titlului…

- Selectionata Angliei a invins greu reprezentativa Tunisiei, cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Volgograd Arena, in Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Selectionata Iranului a invins dramatic formatia Marocului cu scorul de 1-0 (0-0), vineri pe stadionul din Sankt Petersburg, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Echipa Melli a smuls victoria la ultima sa faza de atac (90+5), gratie autogolului marcat de Aziz Bouhaddouz.Iranul a obtinut astfel…

- Zimbru va juca in finala Cupei Moldovei. Chișinauienii s-au calificat cu noroc in ultimul act al competiției, reușind sa o elimine in semifinale pe Dinamo-Auto in urma executarii loviturilor de departajare, scor 5-4.