Clujul și alte 10 judeţe din vestul şi nord-vestul ţării, sub COD GALBEN de instabilitate atmosferică şi vijelii Unsprezece judete din vestul si nord-vestul tarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. ”Seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (viteze in general de 55…75 km/h), vijelii, descarcari electrice, local averse ce vor avea si caracter torential. Izolat va fi grindina, iar cantitatile de apa vor depasi 20…25 l/mp”, anunta meteorologii. Avertizarea cod galben… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii valabila in intervalul 24 04 2022 ora 16.00 si 25 aprilie 2022, ora 3.00. Potrivit ANM, seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vijelii, in Banat, Crișana și Maramureș, valabila in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3 Seara și la inceputul nopții in Banat, Crișana și Maramureș, apoi in vestul și nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in ALBA și alte județe: vijelii, descarcari electrice, averse. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis a atenționare de vreme rea valabila de duminica dupa-amiaza pana la noapte. Atenționare COD GALBEN – de duminica, 24 aprilie, ora 16.00…

- ANM anunța pentru intervalul 9 aprilie, ora 13 – 12 aprilie, ora 9, intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, in intreaga țara. In intervalul menționat, temporar vantul va avea intensificari in toata țara, cu viteze in general de 45…55…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…

- Alerta METEO: Cod galben de vijelii și grindina valabil in Alba și alte 25 de județe. Vremea va deveni deosebit de rece ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș,…

- ANM a emis, sambata, o informare meteo de vreme deosebit de rece, vijelii și grindina in toata țara. Doua alerte Cod galben anunța furtuni in Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, respectiv ninsori puternice la munte, in 26 de județe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundatii pe rauri din 16 judete. Avertizarea va intra in vigoare joi la ora 22:00 și va fi in vigoare pana luni la ora 12:00. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a precipitatiilor…