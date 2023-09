Clujul și-a dublat numărul de turiști dar tot sunt puțini Cu toate problemele inerente unui județ in continua dezvoltare, Clujul continua sa atraga turiști, fie ei din țara ori din strainatate. Moștenirea istorico-culturala a urbei de pe Someș este mai nou completata, pe lista atracțiilor, de evenimentele muzicale care au loc in fiecare vara. Astfel, s-a constatat o dublare de la an la an a numarului de turiști straini care viziteaza județul, scrie Cluj24.ro. Daca in 2020, an pandemic, Clujul a fost vizitat de puțin peste 21.000 de turiști straini, numarul acestora s-a dublat in 2021, ajungand la aproape 47.000, pentru ca in 2022 sa depașeasca 101.000.… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

