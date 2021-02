Stiri pe aceeasi tema

- Capitala se afla din nou in topul zonelor din Romania cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19, inregistrand 376 de cazuri. București este urmat de județul Timiș cu 245 de cazuri noi. Alte șapte județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi de imbolnavire: Cluj, (198), Brașov (167), Maramureș…

- Vineri, Capitala inregistrase, pentru a treia zi consecutiv, mai puțin de 500 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Fusesera raportate pe 22 ianuarie doar 413 cazuri noi de COVID-19Tot vineri, alte șase județe raportasera peste 100 de cazuri. Vorbim despre Timiș - 166, Brașov - 148, Cluj -…

- The areas with the most newly confirmed cases of coronavirus compared to the last report are Bucharest - 1,946, the counties of Constanta - 520, Cluj - 366, Brasov - 341, Iasi - 328, Ilfov - 322, Timis - 306, according to the data transmitted by the Strategic Communication Group (GCS) on Wednesday,…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 67.017 si in judetele Cluj - 21.569, Iasi - 19.912, Prahova - 19.122, Timis - 18.967 si Brasov - 18.964, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In judetul Constanta s-au…

- De departe cel mai mare numar se regaseste in continuare in Capitala, cu peste 880 de cazuri noi raportate. Pe locul doi apare Constanta cu 573 de cazuri, iar pe trei Brasov cu 346. Topul e completat de Arges (277), Ilfov (258) si Iasi (249). Judet / Numar de cazuri confirmate(total) / Numar de cazuri…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 66.131 si in judetele Cluj - 21.356, Iasi - 19.663, Timis - 18.783, Prahova - 18.766 si Brasov - 18618, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In judetul Constanta s-au inregistrat…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been registered so far in Bucharest - 53,130 and in counties of Cluj - 16,955, Iasi - 15,969, Timis - 15,855, Prahova - 15,614, Brasov - 15,092, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Wednesday, according to AGERPRES. Over 11,000 cases have…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 49.987 si in judetele Cluj - 15.743, Iasi - 15.050, Timis - 14.906, Prahova - 14.754, Brasov - 14.384, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica, conform Agerpres. Citește și: Fiica…