Stiri pe aceeasi tema

- Patru școli din Cluj-Napoca se vor moderniza din fonduri europene. Este vorba despre Liceul Onisifor Ghibu, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Școala Nicolae Iorga și Seminarul Ortodox, iar valoarea totala de investiții este de 20 de mlilioane de euro. …

- Lipsa studenților din Cluj-Napoca are un impact semnificativ asupra vieții economice a orașului, arata un studiu realizat de cercetatorii Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).Aproximativ 33,4 milioane de Euro sunt cheltuiți lunar in Cluj-Napoca de catre studenți, in perioadele in care aceștia…

- Emil Boc a vorbit despre modul in care este gestionata criza sanitara in municipiul Cluj-Napoca. Primarul a explicat ca se fac mari eforturi pentru ca pacienții COVID sa nu ajunga la ATI. „E o diferența majora fața de anul trecut, am invațat mult din aceasta pandemie, am adus și multe paturi…

- AROBS Transilvania Software a lansat MonePOS, o soluție de plata contactless care folosește un dispozitiv mPOS de dimensiuni reduse, interconectabil cu orice dispozitiv hardware dedicat, și prin care plata se efectueaza in mai puțin de 10 secunde. Soluția este deja prezenta pe piața de taximetrie din…

- Flota de mijloace de transport in comun a Companiei de Transport Public (CTP) Cluj va fi in integralitate verde pana in 2026, fara autobuze cu combustibil tradițional.”Jumatate din flota mijloacelor de transport in comun este nepoluanta in Cluj-Napoca. Obiectivul este ca pana in 2026 tot ce este pe…

- Alimentarea cu apa a municipiului Cluj-Napoca din lacul Tarnița a fost intrerupta de urgența miercuri, dupa ce pe mal au fost gasite zeci de cutii cu medicamente expirate, informeaza Digi24 . Specialiștii de la Apele Romane au strans noua saci cu anticoncepționale, antibiotice și vitamine, care fusesera…

- Localurile s-au deschis in Cluj-Napoca, dar s-ar putea inchide la fel de repede. ”Vom vedea cum evolueaza starea pandemiei, evident ca aceste cifre sunt date de lege si atata vreme cat nu sunt ponderate de numarul de teste, nu e fairplay si nu e corect cu economia locala aceasta modalitate de raportare.…

- A șaptea tranșa de vaccin Pfizer BioNTech sosește luni, 1 februarie, in Romania. Este vorba despre 163.800 doze de vaccin Pfizer, care ajung pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe…