Clujul, printre orașele cu cele mai multe oferte de muncă. Care sunt cei mai căutați angajați?

Piața muncii din țara noastra pare sa își revina încet-încet, în ciuda faptului ca suntem înca în vremuri de pandemie. Conform unei platforme de recrutare din România, fața de aceeași perioada a anului trecut se înregistreaza creșteri considerabile în mai multe domenii.

Ofertele de munca și cei mai cautați angajați Cele mai multe oferte de munca au fost semnalate în luna aprilie a acestui an în Bucuresti-Ilfov, peste 14.500, urmat de Brasov, cu aproape 5.000,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de vaccinare anti-COVID-19 in mai multe orase din tara Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. RADOR - Municipiul Cluj-Napoca are în prezent cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national. 40% din populatie a facut cel…

- Primarul Emil Boc, președintele Asociației Municipiilor din România, prezent luni la o întâlnire cu premierul Florin Cîțu, a solicitat, la inițiativa primarului din Oradea, Florin Birta, ca acele judete, orase care reusesc sa aiba un…

- Consiliul Concurenței a declanșat, din oficiu, doua investigații ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distribuție Energie Electrica România SA și, respectiv, Distribuție Energie Oltenia SA, pe piața distribuției de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei…

- Cei mai cautati angajati din piata locala de munca sunt inginerii, meseriasii, constructorii, soferii si curierii, arata indexul locurilor de munca OLX. Cele mai cautate meserii in luna martie a acestui an in functie de numarul de anun­turi postate de anga­jatori au fost cele de in­gineri,…

- In luna martie a anului trecut a inceput pandemia. In aprilie era stare de urgența, iar firmele a caror activitate a fost afectata incepusera sa trimita oamenii in șomaj tehnic, suspendand zeci de mii de contracte de munca. Ulterior, cateva sute de oameni și-au pierdut locurile de munca. Unele firme…

- In conditiile unei crize economice generate de criza sanitara, principala preocupare a Guvernului este sa tina economia in functiune si sa pastreze cel putin locurile de munca. Aceasta a afirmat ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unei emisiuni, la TVR. In acest context, Turcan a mai spus, printre…

- Grupul de clinici Dent Estet anunța o cifra de afaceri de 67 milioane lei inregistrata in 2020 in creștere cu 5% fața de aceeași perioada a anului anterior. Dent Estet, parte a grupului medical MedLife, iși pastreaza astfel poziția de lider detașat pe piața serviciilor stomatologice, in pofida crizei…

- Alexandra Jalba (26 de ani), profesoara de istorie la școlile din localitațile Apața și Homorod (județul Brașov), le preda elevilor lecții de dezvoltare personala, ii invața despre fake news și pericolul consumului de droguri și ii readuce in banci pe mulți dintre copiii care au abandonat școala. O…