- Programul prin care Primaria Deva ofera familiilor cu venituri reduse tichete sociale pentru cumpararea unei centrale termice de apartament va continua si anul viitor, a informat joi administratia locala. Programul a debutat in luna iunie, iar valoarea sumei subventionate de la bugetul local…

- “De la 1 ianuarie avem clar, va intra in vigoare noul punct de pensie, la 1.586 de lei, cresterea pensiei minime la 1.000 de lei. Ele intra in vigoare la 1 ianuarie. Forma pe care intra – ca va fi Legea bugetului aprobata pana atunci, sau daca nu vom avea OUG care va reglementa aceste lcururi vom vedea…

- Studenții, masteranzii și doctoranzii Centrului Universitar Nord din Baia Mare se pot inscrie pentru a beneficia de burse in Japonia. Oferta consta in participarea pe timp de un an (septembrie 2022 – august 2023) in cadrul unui program finanțat de EU-Japan Centre for Industrial Cooperation și o companie-gazda…

- O familie formata din doi adulți și un copil, ale caror venituri sint mai mici de 7.619 lei lunar, vor putea beneficia de ajutor de la stat pentru factura la gaz. Asta, in opinia ministrului Muncii și Protecției Sociale, inseamna o familie vulnerabila, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Evident,…

- Consiliul Județean Cluj a inclus in lista proiectelor propuse pentru finanțare nerambursabila prin Programul „Anghel Saligny” 17 obiective de infrastructura, din care 13 drumuri județene și patru poduri.

- Francezii cu venituri mici vor primi de la guvern o suta de euro, ca ajutor la plata facturilor la energie. Premierul Jean Castex a anuntat ca suma va fi pe fluturasul de salariu la angajati, in sectorul public și privat, iar pensionarii și beneficiarii ajutoarelor sociale vor primi

- Studenții straini de la facultațile din Moldova asigura statului venituri care ajung din urma exporturile de vinuri. Suma ar putea fi dublata. Analistul economic Veceslav Ionița a analizat și a explicat acest fenomen neglijat de autoritați.

- Clujenii sunt așteptați in acest weekend la ultimul festival OPEN AIR de muzica din Cluj-Napoca, “Rock & Blues Nights by Cluj Blues Fest”, in Iulius Parc. Ultimul festival OPEN AIR de muzica la Cluj-Napoca va avea loc in Iulius Parc, iar clujenii sunt așteptați la „Rock & Blues Nights…