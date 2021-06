Clujul NU SCAPĂ de furtuni! S-a emis COD PORTOCALIU de vijelii, ploi și grindină

Meteorologii au anunțat o noua avertizare de cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente în mai multe județe din țara, inclusiv în Cluj, care va fi valabila de sâmbata ora 12:00 pâna la ora 23:00.

În intervalul mentionat, în Maramures și nord-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata care se va manifesta prin vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina. În intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

