- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga, alaturi de viceprim-ministrul Viorel Stefan, au participat luni, 11 iunie 2018, la evenimentul oficial prin care investitorul British American Tobacco (BAT) a anuntat extinderea activitatii din Ploiesti.…

- Cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive de la noi din tara se afla la Apahida, in județul Cluj. Este o afacere de familie infiintata in urma cu 27 de ani si care face azi vanzari de peste 20 de milioane de euro. Cum a trecut afacerea sotilor Arnella si Cristi Nechita…

- Fabricile de bere din Brașov și Timișoara vor fi modernizate și iși vor crește capacitatea de producție. Japonezii de la Asahi, noii acționari, au decis sa investeasca 22 de milioane de euro.

- Ford a confirmat marti o investitie suplimentara de 200 de milioane de euro si adaugarea unui numar de 1.500 de locuri de munca dedicate productiei unui al doilea vehicul la fabrica sa din Craiova. Noul model si data de start a productiei acestuia vor fi confirmate in apropierea momentului lansarii…

- Romania concureaza cu Slovacia pentru o investitie de 400 de milioane de euro a unui producator auto chinez care vrea sa construiasca masini electrice in Europa, in parteneriat cu BMW, informeaza publicatia Hospodarske Noviny.

- Uniunea Europeana a lansat astazi un "fond de fonduri" cu capital de risc de 410 milioane de euro, prin care spera sa stimuleze investiții noi in startup-uri inovatoare din Europa in valoare de 6,5 miliarde de euro.

- Raiffeisen Bank a acordat IMM-urilor un portofoliu total de credite in valoare de 366 milioane de euro, din 2010, anul in care banca a inceput colaborarea in cadrul initiativelor JEREMIE, prin care s-a sprijinit accesul la finantare a peste 3.500 de companii, pe baza instrumentelor puse la dispozitie…

- Una dintre cele mai mari companii din Botoșani deruleaza programe investiționale in valoare de circa 36 de milioane de lei. Informația a fost facuta publica in cadrul unui interviu acordat de președintele grupului ”Electroalfa”.