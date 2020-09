Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Valencia, Viena și doar alte trei orașe europene, Cluj-Napoca este printre cei șase finaliști ai competiției pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii (CEI) in 2020 și ar putea caștiga 1 milion de euro.

- Primarul Clujului, Emil Boc, s-a declarat surprins de intrarea în finala a municipiului, înca de la prima participare la competiție, spunând ca acest loc este o recunoaștere a generației tinere de clujeni din domeniile cercetarii și IT, dar și a…

