Clujul e în finala competiției "Capitală europeană a inovării 2020" Clujul e in finala competiției "Capitala europeana a inovarii 2020" Cluj - Napoca. Foto: Arhiva. Cluj-Napoca se afla în finala competiției pentru titlul de "Capitala europeana a inovarii 2020", alaturi de Milano, Valencia, Viena și alte opt orașe europene, și ar putea câștiga un milion de euro. Finanțat prin "Orizont 2020", Programul pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene, premiul recunoaște meritele orașelor europene care dezvolta ecosisteme de inovare dinamice menite sa abordeze provocarile din viața publica și sa îmbunatațeasca… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

