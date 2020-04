Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au localizat-o pe batrâna în zona Garii, seara trecuta. Vârstnica de 83 de ani le-a spus acestora ca nu știe unde se afla, domiciliul avându-l în cartierul Grigorescu. Echipajul a însoțit-o pe femeie pâna acasa, nu înainte sa îi…

- Un accident de circulație, in care a fost implicat un microbuz aparținand ISU Maramureș, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18:30, la intersecția strazilor 1 Decembrie 1918 și G. Garibaldi din Cluj-Napoca. Din primele informații, microbuzul care aparține Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Potrivit IPJ Cluj, în urma investigațiilor efectuate în colaborare cu Serviciul Pașapoarte Cluj, barbatul în vârsta de 32 de ani a fost depistat pe strada Zrínyi Miklós, din municipiul Cluj-Napoca. Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventiva…