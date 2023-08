La Cluj-Napoca incep pregatirile pentru construcția unei centuri metropolitane. Autoritațile locale semneaza contractul de proiectare și execuție pentru primul tronson al acestei centuri. Contractul are o valoare de 94.240.936,79 lei fara TVA (18,8 milioane euro fara TVA).

„Pentru maine, 8 august, am convocat Consiliul local in ședința de indata in vederea realizarii rectificarii bugetare pentru includerea in buget a sumelor aferente implementarii proiectului pentru centura metropolitana a Clujului, tronson I. Mulțumesc Ministerului Transporturilor și CNAIR pentru sprijinul profesionist acordat…