- Platformele de e-commerce au fost cele care au atras cea mai mare parte a interesului consumatorilor de Black Friday (12 – 14 noiembrie 2021), dar in top 5 categorii au fost și service-urile auto, in condițiile in care șoferii sunt nevoiți sa iși echipeze de iarna mașinile, arata datele Revolut. S-a…

- Centura de Nord (Florești - Donath) a fost realizata pe un fost drum agricol și este o supapa pentru traficul din cea mai mare comuna din țara. Primarul Emil Boc nu o suporta pentru ca aduce trafic in cartierul Grigorescu, pe strada Donath, care este sufocata. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, strada…

- Primarul Emil Boc a declarat ca nu știe daca Targul de Craciun va fi organizat. ”Depinde de restricții. Cand expira acestea vom vedea. E prea devreme sa va pot da un raspuns.Avem și spectacolul acesta de excepție de la Polivalenta. Va dați seama ce pierdere e sa nu poata fi cu spectatori, pentru ca…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara. Deși evenimentul a fost organizat on-line, edilul bucureștean nu a fost prezent,…

- Primarul Emil Boc susține ca rata de vaccinare crește in Cluj-Napoca. ”Rata de vaccinare a ajuns la 56%, probabil cea mai mare din Romania. Felicitari, dragi clujeni! O rata mai mare de vaccinare inseamna mai puține persoane la terapie intensiva, mai puține decese și o reducere a presiunii pe sistemul…

- Cluj Napoca se apropie vertiginos de o incidența a cazurilor COVID de 11 la mie. Bucureștiul a depașit 14 la mie, iar „Capitala Ardealului” nu e departe de acest procent. Incidența cazurilor de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii în luna septembrie a acestui an, numarul fiind în crestere cu 26% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor eJobs România, cea mai mare platforma de recrutare din tara.…

- „Cluj-Napoca este gazda unui nou eveniment sportiv european de anvergura: Campionatul European de Tenis de Masa, echipe, seniori. Competiția se desfașoara la Sala Polivalenta BTarena în perioada 28 septembrie - 3 octombrie, reunind la start 24 echipe feminine și 26 echipe masculine.…