- Centrul de vaccinare ”drive-through” de la Sala Sporturilor ”Horia Demian” s-a deschis, de la ora 13.00, iar vaccinarea cu Pfizer a inceput. Centrul de vaccinare ”drive through” este funcțional zilnic, de luni pana duminica, in intervalul orar 8:00 - 20:00. Inca de la ora 13.00 a fost coada…

- Incepand cu ora 13:00, primul centru de vaccinare drive-through in județul Cluj s-a deschis la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, pe strada Splaiul Independenței numarul 6. In acest centru este administrat vaccinul de la Pfizer. In mai puțin de jumatate de ora de la deschiderea centrului…

- Romanii au luat cu asalt primul centru de vaccinare tip drive-thru deschis la Deva La Deva, in judetul Hunedoara, s-a deschis, in cursul zilei de sambata, un centru de vaccinare tip drive-thru. Centrul de vaccinare drive-thru, de la Deva, este deschis zilnic intre orele 10.00 si 19.00. Sute de persoane…

- Luni, de la ora 13:00, va incepe vaccinarea din mașina la Cluj-Napoca in noul centru de tip drive-thru. Lucrarile au fost deja finalizate pe platoul de la Sala Sporturilor “Horia Demian”, iar acesta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentanții Prefecturii județului Cluj au anunțat ca începând cu saptamâna viitoare, clujenii se vor putea imuniza la primul centru de vaccinare drive-through din județ. Acesta va fi amenajat la Sala Sporturilor „Horia Demian”, strada…

- Începând de saptamâna viitoare, luni, 26 aprilie, se vor deschide înca cinci centre de vaccinare anti-COVID-19 și unul de tip „drive-thru” pe Platoul Salii Sporturilor: „Clujul este pe primul loc…

- Dintr-un total de 40 de centre de vaccinare amenajate din Cluj, doar aproximativ 25 sunt active in momentul de fața și oamenii se pot vaccina. In restul centrelor...bate vantul.DSP are deficit de personalUn exemplu in acest sens este Școala Gimnaziala „Horea” din Cluj-Napoca, unde, deși este amenajat…

- Vaccinurile anti-COVID vin in tara, dar varstnicii din Cluj-Napoca nu reusesc sa se programeze pe platforma deoarece pentru municipiul Cluj-Napoca nu sunt locuri libere oricat ar sta la vanatoare apartinatorii acestora pe platforma.