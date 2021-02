Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a fost surprins in timp ce statea langa o fetița intr-un parc din Manaștur și avea un comportament nepotrivit a fost eliberat. Poliția l-a dus pe barbat la Psihiatrie, dar acesta a fost eliberat de medici. ”La data de 26 februarie a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul…

- Un barbat cu comportament de pedofil a fost imobilizat de un parinte in Manaștur, in parcul de pe strada Retezat. Incidentul s-a consumat in jurul orei 15.00. Fetița a fost mangaiata de acest barbat, iar cateva momici au luat atitudine și au chemat fata langa ele. Una dintre femei l-a urmarit cu…

- Clujenii de pe strada Arieșului la intersecția cu Aleea Godeanu reclama ca se refac trotuarele… refacute acum 6 luni. ”Pe strada Arieșului, la intersecția cu Aleea Godeanu, acum 6 luni au reasfaltat trotuarele, iar azi dimineața același lucru, pentru ca acum 6 luni nu au facut bineLa fel mai e pe…

- Clujenii au acum o noua destinație pentru achiziționarea mobilei de calitate: Tandem. Producatorul de mobila din Republica Moldova a deschis porțile unui showroom desfașurat pe trei etaje pe strada Buna Ziua nr. 45A și e pregatit sa surprinda vizitatorii prin versatilitate, calitate și posibilitatea…

- Amanata lui Costel Biju este in pragul disperarii! Florentina risca sa ramana in strada in plina iarna, impreuna cu fetița ei, dupa ce manelistul nu i-ar mai fi platit chiria de la garsoniera unde locuia.

- Clujenii de pe strada Burebista reclama faptul ca de un an nimeni nu ridica deșeurile de pe strada, cu toate ca aiu semnalat acest lucru. ”Aproape de un an sunt gunoaiele acestea pe strada Burebista, nr. 12, langa Gara, la 2 stații de autobuz fata de centrul orașului Cluj-Napoca. Pe aplicația Primariei,…

- Un locuitor al strazii Hameiului din cartierul Manaștur, situata în apropierea depoului Companiei de Transport Public s-a adresat consilierilor locali și primarului, în ședința de marți, împins la capatul rabdarii. Sandor…