- Toate programarile pentru carțile electronice de identitate au fost epuizate in Cluj-Napoca pentru urmatoarele 30 de zile. Daca proiectul pilot merge bine, din 1 octombrie se va putea deschide și un al doilea...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. „Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am…

- Cartea electronica de identitate devine realitate! O spune ministrul Lucian Bode, care ține sa arate ca astazi, la Cluj-Napoca, s-a dat startul proiectului pilot pentru emiterea carții electronice de identitate. „Prin implementarea acestui proiect ne indeplinim o obligație europeana care deriva din…

- De la deschiderea platformei de programare pe site-ul ministerului de interne și pâna la ora 14, 78 de clujeni s-au programat pentru schimbarea carții de identitate cu una electronica. Conform platformei de programare, mai multe zile din luna nu mai sunt disponibile,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca.

- Un sigur participant s-a infectat cu COVID-19 din cei peste 200 care au participat la concertul-pilot organizat la Opera Naționala din Cluj-Napoca, potrivit stirileprotv.ro. Autoritațile au facut anunțul dupa ce s-a terminat monitorizarea…

- „Astazi, 03.02.2021, demareaza o noua acțiune de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Operațiunea se va desfașura pe parcursul acestei luni, pâna în data de 30…

- Ministerul Culturii va derula, in acest weekend, patru evenimente-pilot, care presupun spectacole cu public, atat in interior, cat si in exterior. Spectacolele vor avea loc la Bucuresti si Cluj-Napoca, iar conditiile de participare urmeaza sa fie aprobate de Comitetul National de Situatii de Urgenta,…