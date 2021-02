Clujenii din industria HORECA se pregătesc de proteste Patronii de localuri dar și angajații vor protesta marți, pe data de 16 februarie in semn de inchidere a acestora. Industria HORECA este la pamant, oamenii sunt trimiși in șomaj, singurele venituri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

