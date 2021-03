Stiri pe aceeasi tema

- ​Bittnet (BNET), grup de fimre IT listat pe Piața Principala a Bursei de Valori București, anunța prima sa tranzacție transfrontaliera - achiziționarea a 35% din acțiunile Servodata a.s., integrator de soluții IT&C din Cehia, membru în cadrul grupului Moore Cehia.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Aplicația de livrari Glovo a încheiat un acord cu Stoneweg, prin care aceasta companie imobiliara elvețiana urmeaza sa investeasca 100 de milioane de dolari în spațiile deținute de startup-ul spaniol inclusiv în România, pentru extinderea serviciilor de livrare rapida ale acestuia.…

- ​LIFE IS HARD (LIH), companie listata la Bursa de Valori București, achiziționeaza Innobyte, unul din principalii jucatori pe piața de ecommerce din România și intenționeaza sa înceapa dezvoltarea de soluții tehnologice adresate în principal pieței IMM din România, potrivit anunțului…

- ​Startup-urile IT românești pot obține noi finanțari de capital de risc de 500.000 - 2 milioane de euro fiecare, printr-un fond de investiții lansat, marți, la Sofia, cu susținerea Uniunii Europene. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Ministrul Economie, Claudiu Nasui, a anuntat marti ca va trimite Corpul de Control la una dintre cele mai inutile institutii de stat, care a cheltuit anul trecut aproape 4,7 milioane de lei, pentru doar 20 de salarii.

- ​Firma de investiții americana Madrona Ventures, care a finanțat companii de tehnologie ca Amazon și UiPath, a lansat doua noi fonduri, în valoare totala de peste 500 de milioane de dolari, din care va face investiții în startup-uri tech începând cu anul 2021. Citește…

- Trei firme cu comportament de tip „fantoma” au facut achiziții fictive de peste 8,4 milioane de lei, au stabilit polițiștii, dupa perchezițiile in București și Ilfov. Trei persoane au fost puse sub control judiciar, potrivit Mediafax. Poliția Capitalei transmite, joi, ca in urma cercetarilor…

- Vorbim de un om de afaceri canadian, stabilit in Romania. Firma lui s-a clasat pe primul loc la procedura de achiziție a Ministerului Sanatații, pentru a furniza aproape 100 de milioane de maști persoanelor nevoiașe. Aceasta firma a fost inființata de doua offshore-uri din Cipru, in 2019. Capitalul…