- Fundația Umanitara Nord 2001/Sange pentru Romania a anunțat, pe 1 Decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, lansarea un proiect de suflet al romanilor pentru romani, al oamenilor de buna credința pentru semenii lor aflați in nevoie. Printr-o colaborare unica la nivel județean intre Arhiepiscopia ...

- „Plasma e darul de Craciun” este numele unei campanii umanitare care vizeaza donarea de plasma pentru pacienții infectați cu virusul Covid 19, aflați in stare grava și internați in aceste zile in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nevoia de sange este acuta in multe unitați medicale, deoarece exista intervenții chirurgicale care sunt amanate in spitale din cauza lipsei de sange. Cei care doresc sa ajute la rezolvarea acestei crize sunt indemnați de fețele bisericești sa mearga și sa doneze sange la Centrul de Transfuzie. Biserica…

- Romania a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu Austria, in etapa a patra din Liga Națiunilor, iar selecționerul Mirel Radoi a incercat sa explice prestația avuta de „tricolori” in meciul de la Ploiești. Mirel Radoi a fost vizibil deranjat de intrebarile legate de stilul de joc al echipei naționale sub comanda…

- 40 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, s-au alaturat Campaniei "Cand inima cere, donam o tona de putere". Astfel, azi, 30 septembrie, și-au adus aportul la completarea rezervei de sange. ”Prin mobilizarea noastra masiva dorim sa sensibilizam cat mai multe persoane sa ne susțina…

- Primaria anunța pentru ziua de simbata, 26 septembrie, o campanie de salubrizare a teritoriului urbei: parcuri, zone verzi etc., denumita Marea curațenie. Primarul general, Ion Ceban, a organizat astazi o conferința de presa, unde a anunțat despre acțiunile care vor fi intreprinse de autoritațile locale,…