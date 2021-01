Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistența Sociala și Medicala anunța faptul ca persoanele imobilizate sau nedeplasabile din municipiul Cluj-Napoca pot fi inscrise pentru vaccinare.

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Timișoara incepe de maine, 22 ianuarie și pana in 5 martie, distribuirea pachetelor de igiena pentru persoanele defavorizate. Beneficiarii vor fi nevoiți sa vina sa ridice pachetele cu actul de identitate.

- Clujenii au dat drumul la artificii in noaptea de Revelion ca li cand am trai in zilele bune.Oamenii s-au saturat de restricții, mai ales ca nici in noaptea de Revelion nu s-a permis accesul afara din case fara un motiv clar. Ce a urmat, foarte mulți oameni s-au ”inarmat” cu petarde și artificii, iar…

- Un tata a anunțat poliția cu privire la faptul ca fiica lui, minora, a plecat de acasa. Oamenii legii cer ajutorul tuturor celor ce pot oferi informații ce ar duce la gasirea copilei. O fata de 15 ani a ieșit din casa, in 26 decembrie, la colindat. Degeaba au așteptat-o parinții sa revina, ca nu a mai…

- Oamenii strazii care stau la Centrul de primire Urgența și Criza de la Padurea Verde din Timișoara au brad de Craciun. Bradul a fost impodobit de oameni care s-au alaturat campaniei inițiata de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) – „Tu poți renunța?”. La adapostul unde sunt…

- Nimeni nu este lasat in urma! Tichete sociale pentru clujenii aflați intr-o situație sociala delicata. Primaria continua și in acest an Programul social „Alimente” 3481 persoane vor beneficia prin acest program de tichetele anuale care permit achiziția de alimente. Acestea vor fi distribuite pana la…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare prin Serviciul Copil, Familie și Persoane cu Dizabilitați, vine in intampinarea nevoilor sociale și psihologice, oferind servicii de consiliere psihologica și de suport, gratuite. ”In contextul actual al pandemiei, vulnerabilitațile…

- Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara imparte carduri – tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Valoarea unui tichet este de 180 lei/luna. Cand pot fi ridicate!