- Locuitorii din comuna Florești sunt in pragul disperarii din cauza penelor de curent care apar aproape zilnic.Și in acest moment majoritatea strazilor (peste 80, conform listei de mai jos) sunt fara energie electrica de circa o ora, la fel ca și alte 14 strazi din Cluj-Napoca. Intreruperea de azi…

- Catalin Botezatu nu merge in vacanța vara aceasta. Designerul iși va petrece o mare parte din timp in Cluj-Napoca, acolo unde au loc mai multe evenimente la care participa, printre care și Untold.„Care vacanțe?! Nu! Nu, am niște proiecte foarte mari, dar vacanțe tocmai in decembrie. Proiectele mari…

- Tot orașul Cluj-Napoca și zona metropolitana sunt afectate de furtuna care a avut loc la ora 20.00. Clujenii au postat imagini cu strazi acoperite de ape in centrul orașului, in cartiere dar și in Florești.Inspectoratul pentru Situații de Urgența anunța ca ”Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2…

- Se apropie zilele caniculare de vara, iar clujenii care locuiesc in Florești spera autoritațile sa faca ceva pentru imbunatațirea transportului public. Oamenii se plang ca multe dintre autobuzele care circula pe raza comunei nu au aer condiționat.In curand se va incalzi, iar pentru persoanele in varsta…

- Clujenii care locuiesc in zona strazii Arieșului și Cluj-Napoca, la intersecția cu Aleea Godeanu, se revolta din cauza unui șantier care și-a depașit termenul de execuție de o luna deja. Oamenii zic ca toata strada este plina de praf, iar locurile de parcare sunt inutilizabile.In timp ce „in județele…

- Un fenomen ciudat a luat amploare in Cluj-Napoca din cauza prețurilor extrem de mari la servicii. Oamenii zic ca atunci cand au ocazia, prefera sa mearga la un salon sau poate la o croitorie, in județele vecine. Creșterea constanta a costurilor vieții in municipiu i-a forțat pe oameni sa caute soluții…

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, intr-o conferința de presa alaturi de Gabriela Firea, dupa ce alianța PSD-PNL a decis retragerea medicului Catalin Cirstoiu din cursa pentru București, ca ar fi fost „inadmisibil” ca PSD și PNL sa arbitreze „cine caștiga, domnul Nicușor Dan sau domnul Piedone”. Președintele…