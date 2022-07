Stiri pe aceeasi tema

- Zilele caniculare ii afecteaza pe clujeni din ce in ce mai tare. Doar vineri, 22 iulie, s-au inregistrat 305 cazuri de persoane care au leșinat din cauza caldurii. „In mod normal sunt 200-250, deci aș putea spune ca e o creștere de aproximativ 15 la suta in acest sens. Am vorbit cu colegi din alte [...]…

- 11 clujeni au leșinat pe strada vineri, 22 iulie, din cauza temperaturilor ridicate, iar peste 300 de Solicitari au sosit la serviciul de Ambulanța Cluj. Cum trebuie sa procedam pana la sosirea ambulanței daca o persoana leșina langa noi.

- Autoritatile din Franta au ordonat evacuari masive, pe masura ce incendiile de padure din sudul Europei, izbucnite in urma cu sase zile, continua sa se intensifice. Incendiile au provocat distrugeri pe coastele Croatiei si pe insula elena Creta. Potrivit informatiilor, peste 300 de persoane si-au pierdut…

- Inca o zi de foc in Romania. In 6 judete din nord-vestul tarii, temperaturile au atins un prag record: 42 de grade a fost temperatura resimtita la umbra. Un barbat a murit dupa ce i s-a facut rau pe strada. Medicii ne recomanda sa nu ne aventuram pe strazi la orele pranzului.

- Al doilea deces in Romania, din cauza caniculei. Un barbat a murit pe strada in timp ce iși ducea gunoiul Al doilea deces in Romania, din cauza caniculei. Un barbat a murit pe strada in timp ce iși ducea gunoiul Un barbat de 53 de ani a murit, vineri, in Baia Mare, din cauza caniculei. Barbatul a fost…

- Echipajele Smurd si ale Ambulantei au intervenit astazi la pranz pe strada Garii, unde un barbat in varsta de 53 ani a cazut in strada. Medicii l-au resuscitat aproape o ora insa au fost nevoiti sa declare decesul. Indicele de confort termic (temperatura-umezeala) a atins pragul critic de 80 unitati…

- VIDEO| TRAGEDIE din cauza CANICULEI: Un barbat a murit in strada, la Satu Mare, in plin COD ROȘU TRAGEDIE din cauza CANICULEI: Un barbat a murit in strada, la Satu Mare, in plin COD ROȘU Un barbat de numai 48 de ani a murit in plina strada. Omul ducea gunoiul și i s-a facut rau. O vecina l-a vazut și…

- O autoutilitara incarcata cu baloti de paie a ars luni seara dupa ce a luat foc in mers pe o strada din localitatea Obedeni in urma autoaprinderii, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina ieri seara pentru stingerea unui incendiu in localitatea Obedeni dupa ce o autoutilitara si…