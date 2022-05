Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la inființare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Elevii lui Dusan Uhrin au parasit arena din Ștefan cel Mare dupa miezul nopții, fiecare dupa cum a apucat. ...

- Peste 13.000 de spectatori sunt așteptați la meciul decisiv pentru ramanerea in Liga 1, Dinamo - U Cluj. Galeria lui Dinamo a dat tonul cantecelor cu o ora inainte, in timp ce pe strazi jandarmii se razboiau cu grupurile violente. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca astazi,…

- Dusan Uhrin (54 de ani) va continua la Dinamo doar daca formația din Ștefan cel Mare va avea un viitor stabil din punct de vedere financiar. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca azi, de la ora 21:00, liveTEXT AICI! Dinamo a fost invinsa la Cluj-Napoca de U, scor 0-2, iar șansele…

- Jandarmeria Capitalei ia masuri speciale pentru meciul decisiv dintre Dinamo și Universitatea Cluj, mai ales dupa apariția unor mesaje de amenințare in tribunele arenei din Ștefan cel Mare. Peste 600 de jandarmi vor asigura vor asigura masuri de ordine publica la derby-ul din aceasta seara, deși stadionul…

- Fotbaliștii lui Dinamo au primit mesaje de amenințare din partea ultrașilor care formeaza Peluza Sud. Retrogradarea in liga secunda ar provoca haos in Ștefan cel Mare. Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI!In tur, Universitatea Cluj s-a…

- Universitatea Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 2-0, fiind la un meci distanța de a promova in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.In celalalt meci de baraj Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviște, 2-1. Returul e peste o saptamana.In aceste partide nu mai…

- Mihai Eșanu (23 de ani), portarul lui Dinamo, a comis o greșeala imensa in minutul 14 al meciului cu Universitatea Cluj, turul barajului pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Scorul era 0-0 in acel moment. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.In celalalt meci de baraj,…

- Ioan Andone (61 de ani), fostul mare jucator și antrenor al celor de la Dinamo, a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, evenimentele incredibile petrecute astazi la clubul din Ștefan cel Mare. Flavius Stoican și-a dat, in cele din urma, demisia, iar in locul sau urmeaza sa fie instalat Dusan Uhrin…