Stiri pe aceeasi tema

- In nevoie de bani, Statul s-a imprumutat, ca de obicei, de la bancile comerciale, care jubileaza fericite ca pot sa-și ingroașe conturile, prin caștiguri facile, nemuncite, pe seama banului public. Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, de la bancile comerciale, 4 miliarde de lei, prin doua licitatii…

- Un judecator din CSM iși compara salariul cu cel al unui taximetrist sau frizerIn postarea sa, Alin Ene afirma ca cei 70 de lei se pot traduce in doua tunsori barbatești, doua meniuri la fast food, doua curse de taxi sau in activitatea sa pentru un an, intr-un dosar inregistrat la judecatorie. Tot magistratul…

- Economistii au identificat cauzele pentru care Romania traverseaza o criza a fortei de munca. Statul nu formeaza specialisti in domenii actuale si relevante, iar oamenii, din cauza fiscalitatii ridicate pe salariu, cauta solutii prin care sa contribuie mai putin la bugetul public. Aproape o treime dintre…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Braila a aplicat unui angajator din domeniul textile o amenda record de 400.000 lei pentru munca nedeclarata, informeaza marti institutia. "In data de 19.04.

- In primul an de contract de munca, statul ar urma sa acopere jumatate din salariul romanilor din diaspora, care au fost concediati din motive neimputabile lor si care revin si se angajeaza in mediul privat, in Romania. Suma maxima pe care statul ar urma sa o acopere din salariul lunar al fiecarui roman…

- Pentru a beneficia de o recalculare a pensiei, in baza noilor modificari legislative din domeniu, foștii angajați și pensionari de la ISCT / MECHEL SA, și nu numai, au nevoie sa obțina de la agenții economici unde au lucrat o dovada privind efectuarea de ore suplimentare, beneficiul de sporuri și așa…

- Tanarul pugilist, legitimat la Asociația Daniel Boxing Rusu Dan Ciprian, a reușit una dintre cele mai frumoase prestații, la Campionatul European de Box Tineret de la Porec, Croația. Dupa o saptamana de lupta și munca asidua, sportivul nostru a caștigat medalia de argint Iosif Bandula este la a doua…

- Printre victimele dezastrului de la Suviana (Bologna) s-a numarat și romanul Pavel Petronel Tanase, in varsta de 45 de ani: acesta a lasat in urma o soție și doi copii adolescenți in localitatea Settimo Torinese. „Soția a fost informata de blocarea temporara a contului curent. Așa este procedura, dar…