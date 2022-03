Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost prinși in flagrant delict, in Cluj-Napoca, in timp ce avea asupra lor 8 kilograme de canabis, despre care procurorii DIICOT spun ca au fost trimise printr-o firma de curierat din Spania. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați…

- Din cercetari a reieșit ca, de la inceputul anului 2022, barbații ar fi efectuat activitați de procurare și comercializare in județul Cluj, respectiv ar fi deținut, pentru consum propriu, droguri de risc, droguri de mare risc, precum și alte substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv.In urma…

- Peste 1 kg de cannabis gasit intr-un imobil din Cluj. Doi barbați sunt cercetați pentru trafic și consum de droguri de risc. In 1 februarie 2022, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au prins…

- Andre Khatchaturian, un cetatean american de origine armeana, si Marc Fogel, un fost diplomat, au fost arestati pe Aeroportul Seremetievo pentru trafic de arme, respectiv contrabanda cu droguri. Aceste arestari survin in contextul cresterii tensiunilor intre Rusia si SUA in jurul Ucrainei.

- Miercuri, 26 ianuarie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 5 de percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și introducerea…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane din județele Timiș și Arad, banuite de trafic internațional de droguri. La data de 26 ianuarie 2022, polițiștii…