Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj cu conținut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o lațime de 60 de metri, sa poata fi citit din avion, proprietarul terenului anunțand ca Poliția i-a sugerat sa șteaga mesajul.Sorin Bobiș,…

- Un mesaj cu continut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o latime de 60 de metri, sa poata fi citit din avion, proprietarul terenului anuntand ca Politia i-a sugerat sa steaga mesajul, conform Mediafax.…

- Clujeanul care, impreuna cu un francez, și-a arat campul cu un mesaj anti-PSD a fost contactat de Poliție pentru a șterge mesajul. Sorin Bobiș se intreaba daca a incalcat vreo lege și apeleaza pe Facebook la opinia juriștilor. ”O intrebare pentru prietenii juriști de pe FB. Am fost rugați de poliție…

- "Astazi se incheie o etapa politica pentru mine! Am decis sa-mi dau demisia din funcția de purtator de cuvant al Partidului Mișcarea Populara. Am ocupat aceasta funcție la propunerea domnului președinte Traian Basescu, caruia ii mulțumesc pentru incredere, propunere votata in unanimitate de membrii…

- Filiale PSD posteaza pe paginile lor de Facebook filme sau colaje prin care acrediteaza ideea ca huiduielile care au putut fi auzite luni seara pe Arena Nationala au vizat-o pe Simona Halep sau i-au stricat acesteia monentul de glorie.

- Publicația Euronews a scris despre intalnirea galațeanului Bogdan Lungu cu Liviu Dragnea, dupa ce barbatul a pierdut un pariu pe Facebook cu liderul PSD și i-a dus o naveta cu bere, la sediul partidului de pe Kiseleff. ”Intalnirea cu un politician de la nivel inalt nu l-a convins pe un taximetrist sa…

- Un utilizator de Facebook a postat joi seara o imagine care a devenit rapid virala. El s-a uitat atent la eticheta unui pachet de fasole și i-a atras atenția ceea ce era scris in dreptul țarii de origine. Fasole proaspata, pache de 500 de grame la prețul de 9,99 lei. Pana aici totul este normal. Dar…

- Candidații la postul de procuror-șef al DIICOT susțin vineri interviul cu ministrul Justiției, incepand cu ora 10. Tudorel Toader a spus ca se aștepta la mai mulți candidați. In cursa pentru șefia DIICOT s-au inscris procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila. Tudorel Toader a publicat, marți, un…