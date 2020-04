Vasile Tarb, barbatul din Aghireșu Fabrici, acuzat de pedofilie, a ramas in libertate. Procurorul Adrian Dragan de la Parchetul de pe langa Judecatoria Huedin l-a plasat pe clujean sub control judiciar pentru 60 de zile. Asta inseamna ca barbatul este liber, dar va trebui sa faca vizite periodice la sediul unei unitați de poliție și are unele restricții. Intre timp, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au emis primul punct de vedere oficial in acest caz. Reamintim, in cursul zilei de joi polițiștii au percheziționat apartamentul barbatului. „La data de 16 aprilie a.c., politistii…