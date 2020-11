Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o femeie in varsta de 47 ani, din municipiul Turda, a plecat de la domiciliu in data de 5 noiembrie, insa nu s-a mai intors.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 5 noiembrie a.c., VARATICEANU VALENTINA, in varsta…

- Pompierii buzoieni au fost chemați in aceasta dimineața, in jurul orei 10.18, in urma unui apel la 112, sa intervina in satul Candești, comuna Vernești, pentru a scoate la suprafața o capra care cazuse intr-o fantana dezafectata, adanca de 20 de metri. Salvatorii ISU Buzau au mers in localitatea Candești…

- Atenție pe unde treceți ! Pericol la tot pasul in Centrul Vechi al municipiului Satu Mare. Pompierii au intervenit azi (7 octombrie) dupa-amiaza sa inlature tencuiala care se desprinde de pe pereții Casei albe din Satu Mare. S-a intervenit la timp, reusindu-se astfel prevenirea unei nenorociri. Cunoscuta…

- O femeie in varsta de 75 de ani a cazut, duminica, intr-o fantana din comuna Ibanesti, pompierii din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervenind pentru salvarea ei.

- Un copil de 10 ani din comuna Paunesti a cazut intr-o fantana fara apa din localitate, miercuri dupa-amiaza, in timp ce se juca cu alti copii de varsta sa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Prin apel la 112 a fost anuntat faptul ca in Paunesti, sat Novacesti, un minor…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a depista o femeie in varsta de 24 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, care a plecat de la locuinta sa in data de 28 august, insa nu s-a mai intors la domiciliu.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 28 august…

- O femeie de 82 de ani care a cazut intr-o prapastie in apropierea drumului național 7A, in județul Valcea, a fost salvata de pompieri.Potrivit ISU Valcea, femeia de 82 de ani a cazut intr-o prapastie, langa DN 7A, intre Voineasa și Poiana Marului. Femeia a cazut in gol 4-5 metri de la nivelul…

- In urma furtunii care s-a abatut peste Craiova, in urma cu putin timp, un copac de pe strada Sf.Dumitru, in spatele sediului CEC s-a rupt și a cazut peste doua mașini aflate in parcare. Pompierii impreuna cu lucratori de la RADPFL au degajat copacul cazut.