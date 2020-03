Clujean salvat de la sinucidere O autospeciala, o barca și un echipaj SMURD s-au deplasat, marți, in jurul orei 17.30, in apropierea podului peste raul Arieș, de pe raza localitații Viișoara, ca urmare a faptului ca un barbat, de aproximativ 30 de ani, amenința ca se va arunca de pe pod. Polițiștii și pompierii prezenți la fața locului au purtat discuții timp de o ora cu tanarul respectiv și au reușit, in cele din urma, sa-i distraga atenția și sa-l imobilizeze, astfel incat sa-l poata readuce pe pod din afara balustradei. Echipajul SMURD l-a transportat apoi la o unitate spitaliceasca. Nu se cunosc motivele exacte pentru care… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

