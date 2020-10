Clujean lovit de tren la Gherla VIDEO Un accident feroviar, soldat cu ranirea unei persoane a avut loc vineri seara, la Gherla.Incidentul a avut loc in gara CFR din Gherla, in jurul orei 20,40.Din primele informații, este vorba despre un barbat in varsta de 43 de ani, din Dej, aflat pe peron, care nu ar fi fost atent in momentul cand s-a… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele, barurile și cafenelele din mai multe localitați de langa Dej și Gherla iși vor suspenda activitatea timp de 10 zile, a decis astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj. Conform Hotararii nr. 46/ 9 octombrie 2020, CJSU Cluj a hotarat sa inchida restaurantele, barurile…

- Prefectul Clujului a anunțat ca, din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus, incepand de marți se inchid restaurantele și barurile din Dej și Gherla, care funcționeaza la interior.

- Sunt in creștere ingrijoratoare cazurile de persoane pozitive cu noul Coronavirus, a anunțat luni prefectul Clujului, Mircea Abrudean. De aceea, pentru a preveni raspandirea și mai tare a virusului, dar și pentru protecția sistemului medical, care este tot mai solicitat, se impun mai multe masuri. Incepand…

- Incidentul a avut loc sambata, chiar in dreptul unei bisericute de la intrarea in parc. La fata locului au intervenit mai multi politisti locali, in timp ce un insotitor al barbatului pe trotineta a solicitat o ambulanta. Citeste si: Mama fetei abuzate de profesorul de sport din Tulcea: A…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc vineri dupa-amiaza, pe strada Fabricii, din Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, n conducator auto de 40 de ani, din comuna Savadisla, care se deplasa pe strada Fabricii de Chibrituri, din Cluj-Napoca, nu ar fi acordat prioritate unui barbat de…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara in jurul orei 20,30 pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, aproape de intrarea in Bunești. La locul evenimentului au intervenit doua ambulanțe, trei echipaje SMURD, doua echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Detașamentul din Dej și poliția.…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe raza municipiului Turda.Conform primelor informații, un barbat de 76 de ani ar fi traversat strada neregulamentar, fiind acroșat de un autoturism condus regulamentar.Incidentul a avut loc la intersecția…

- Un accident de circulație a avut loc astazi in localitatea Dobric, comuna Caianu Mic, la aproximativ 25 de kilometri distanța de Dej. Din primele informații, pe drumul județean 171, in Dobric, o femeie in varsta de 23 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat…