- Eveniment violent intr un autobuz din Cluj Napoca.Confruntarile intre vaccinati si nevaccinati au inceput in Romania. In acest sens, elocvent este un caz care s a petrecut in Cluj Napoca, unde un antivaccinist a fost luat la palme de o femeie curajoasa, intr un autobuz. Barbatul nu purta masca si a…

- Un barbat de 43 de ani, cetatean britanic, a fost debarcat dintr-un avion care pleca de la Cluj spre Londra si amendat cu 2.500 de lei, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie anti-COVID-19, potrivit Agerpres. "In data de 18 octombrie, politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj au…

- Zeci de pasageri din microbuze si autobuze care nu purtau masti de protectie si mai multi soferi au fost amendati in urma unor controale ale politistilor in mijloace de transport public de persoane, au anuntat luni reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In contextul…

- Printre cei aproximativ 75 de mii de oameni care au petrecut in a treia seara a festivalului UNTOLD s-a aflat și Lucian Bode. Acesta a fost surprins in timpul unei discuții, fara masca de protecție, inconjurat de nenumarate persoane.Oficialul se afla la unul din barurile de la zona VIP. Cel din urma…

- Tony Abbott a fost amendat cu 500 de dolari pentru ca nu a purtat masca de protectie, incalcand restrictiile impuse in Australia in contextul sanitar, informeaza Sydney Morning Herald, citat de News.ro . Autoritațile sanitare au luat aceasta decizie dupa ce fostul premier australian a fost fotografiat…