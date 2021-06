Clujean de 96 de ani, dat dispărut Un barbat in varsta de 96 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 10 iunie, insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Cel care a reclamat dispariția este nepotul batranului. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 10 iunie, in jurul orei 14.00, HOREA IOAN, in varsta de 96 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliul sau, insa nu s-a mai intors și nu a mai putut fi contactat. Semnalmentele persoanei : cocoșat, par carunt, prezinta calviție;La momentul plecarii,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 96 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 10 iunie, însa nu s-a mai întors. „Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit…

- Un barbat în vârsta de 64 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 26 februarie 2021, însa nu s-a mai întors. Aspectul barbatului disparut Politia a fost sesizata cu privire la faptul…

- Un minor in varsta de 16 ani din judetul Prahova a fost dat disparut, vineri dupa-amiaza, dupa ce a plecat din curtea scolii si nu s-a mai intors, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, Politia orasului Plopeni a fost sesizata de catre reprezentantii…

- UPDATE 1: Barbatul plecat voluntar – MAIER TEODOR, de 68 de ani, a fost depistat de catre polițiști pe raza municipiului Cluj-Napoca. Știrea inițiala, mai jos. Un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa, insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati…

- Un scriitor in varsta de 60 de ani, din satul Bobalna, a plecat de la locuinta sa și nu s-a mai intors. Daca il vedeți, nu ezitați sa sunați la 112 pentru a anunța imediat Poliția! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, ieri, 6 mai, in jurul orei 9, scriitorul CRISTEA ALEXANDRU, in varsta…

- Un barbat în vârsta de 60 de ani, din comuna Bobâlna, sat Bobâlna, a plecat de la locuinta sa la data de 6 mai a.c., însa nu s-a mai întors. Daca îl vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Bobalna, sat Bobalna, a plecat de la locuinta sa la data de 6 mai a.c., insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 6 mai a.c., in…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 15.00, Morar Raluca, în vârsta de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Cluj-Napoca și nu s-a mai întors pâna…