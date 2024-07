Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean a fost condamnat recent la inchisoare cu executare pentru ca a furat trei bețe de pescuit, un pachet de țigari, un portmoneu dar și un aparat GPS. Furtul s-a petrecut in urma cu 5 ani. Barbatul are la activ doua furturi, fiind trimis in judecata in 29 iunie anul trecut in stare de libertate,…

- Un sucevean care este trecut bine de varsta de 70 de ani, cunoscut cu un "cearșaf" de antecedente penale in materie de furturi, a incasat o condamnare la 3 ani de inchisoare, dupa un furt cu prejudiciu mare comis in centrul municipiul Suceava.Gheorghe Cojocariu, in varsta de 73 de ani, ...

- Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și generalul Dumitru Dumbrava s-au prezentat joi la sediul DNA pentru a fi audiati. Surse citate de Realitatea PLUS susțin ca Florian Coldea ar urma sa fie pus sub acuzare. Audierea are loc in contextul in care afaceristul Catalin Hideg a depus denunț la DNA.…

- Un barbat din Alba Iulia care și-a terorizat vecinii de bloc a fost condamnat la inchisoare cu executare. Cat va sta dupa gratii Un barbat din Alba Iulia care și-a terorizat vecinii de bloc a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul avea mai multe condamnari din trecut, iar recent a mai primit…

- Un om al strazii din Alba Iulia condamnat la inchisoare cu executare. Fapta pe care a comis-o a orpiliat cetațenii din oraș Un om al strazii din Alba Iulia va merge la inchisoare pentru șase luni. Este vorba despre un tanar care iși facea veacul pe strazile din oraș, in special prin zona de centru a…