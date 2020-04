Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a tusit intentionat spre un politist local, in timp ce incerca sa paraseasca un spital din Cluj, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, urmand sa primeasca o condamnare de 6 luni inchisoare cu suspendare, informeaza…

- Ziarul Unirea Afacerist din Alba Iulia, condamnat la inchisoare cu suspendare, munca in folosul comunitații și restituirea a peste 500 000 E, pentru folosirea de documente false in obtinerea de fonduri europene Afacerist din Alba Iulia, condamnat la inchisoare cu suspendare, munca in folosul comunitații…

- Fostul primar al Timisoarei Gheorghe Ciuhandu, condamnat in dosarul „Poli“ la trei ani cu suspendare si 120 de zile de munca in folosul comunitatii, cere anularea obligatiei de a presta munca in folosul comunitatii invocand motive medicale.