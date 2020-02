Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ștefania Burz, în vârsta de 18 ani, a suferit un grav accident și prezinta afectare pluriorganica. Momentan, fata este internata la Clinica Chirurgie 1, Secția Terapie Intensiva, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca. „Se poate dona indiferent…

- Una dintre victimele accidentului de pe strada 1 Mai din Dej, petrecut pe 14 februarie, are nevoie de sange. ”Avem nevoie urgent de donatori de sange. Se poate dona in orice oraș din țara și orice grupa de sange. Datele care trebuie specificate in momentul donarii:BURZ ALEXANDRASECȚIA A.T.I, CHIRURGIE…

- Un tinar in virsta de 20 de ani, din Pipirig, a ajuns la spital, dupa ce a fost victima unui accident rutier. “Din cercetarile preliminarii s-a stabilit faptul ca, in timp ce un barbat de 64 de ani, din județul Cluj, conducea un autoturism pe DN 15 B, in localitatea Stinca, din direcția Poiana Teiului-Tirgu-Neamț,…

- Un accident rutier s a produs luni seara, pe DN 39, in sensului giratoriu cu Autostrada A4, spre Poarta 10 bis. Un autoturism inmatriculat in judetul Cluj s a izbit violent de parapet.Potrivit informatiilor de la fata locului, o femeie a fost preluata si transportata la spital.Oficial IPJ ConstantaAstazi,…

- O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, sambata, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, copila a fost preluata de o ambulanta SAJ cu un…

- Un accident rutier soldat cu o victima transportata la spital s-a produs, simbata, 14 decembrie, in satul Traian, comuna Sabaoani. Conform primelor informatii, un autoturism a intrat intr-un cap de pod si un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale. “Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc joi dimineața pe raza localitații Topa Mica.”O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ s-au deplasat la ieșire din Topa Mica, ca urmare a unui eveniment rutier produs in jurul orei 10.20”, informeaza ISU Cluj.Pompierii au…