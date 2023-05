Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in cursul zilei de astazi pentru stingerea flacarilor care au izbucnit in interiorul tubulaturii instalației de ventilare a unei hale de producție peleți din material lemnos. „La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stins incendii…

- Momente cumplite pentru o familie din Cluj, chiar in noaptea de Inviere! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu petrecut pe strada Vasile Lucaciu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 03:20, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu apa și…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit, vineri dimineața, la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 07:02, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD de terapie…

- Echipaje medicale, de pompieri si de politie au intervenit, joi, la un grav accident de circulatie produs in judetul Cluj. Dou barbati au murit si alte patru persoane au fost ranite, una fiind intubata. UPDATE: "Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in aceasta seara la un grav accident…

- Pompierii au salvat doua persoane surprinse de incediu intr-o casa din municipiul Dej (jud. Cluj). O tanara prezenta arsuri grave pe aproape tot corpul, iar un barbat care se afla in stare de inconștiența și-a revenit ulterior. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta seara…

- Pompierii au salvat doua persoane surprinse de incediu intr-o casa din municipiul Dej (jud. Cluj). O tanara prezenta arsuri grave pe aproape tot corpul, iar un barbat care se afla in stare de inconștiența și-a revenit ulter

- O intervenție la un accident rutier petrecut in apropiere de Izvorul Crișului, judetul Cluj, a fost anuntata de ISU Cluj, in aceasta dimineața. Incidentul a avut loc pe DN1E60 și in care a fost implicat și un camion. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta noapte la un accident…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 23.00, la un spital privat de pe strada Frunzișului. Este vorba despre Spitalul Humanitas. Apelul de urgența a venit in jurul orei 22:32, iar incendiul s-a manifestat intr-un spațiu exterior al spitalului. Imobilul a fost inundat cu fum, astfel ca ISU…