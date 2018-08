Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 31.07.2018, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 7 Poliție, au depistat pe Calea Dezmirului…

- Cele cateva zeci de persoane care au protestat luni in fata sediului Brigazii Rutiere a Capitalei dupa ce politistii au retinut numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dar si permisul soferului care conducea un autoturism inmatriculat in Suedia au mers sa protesteze in fata sediului Politiei Romane,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei din Cluj fac cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt. Din cercetari a rezultat ca in perioada 9-11 iunie 2018, persoane necunoscute ar fi patruns, prin fortarea portierei, intr-un autoutilitara parcata…

- Legislatia permisiva si modul in care anchetatorii o aplica dau aripi aradenilor certati cu legea. Apar tot mai des evenimente reprobabile in care oamenii ii ameninta pe politisti, sar la bataie sau ii injura pe oamenii legii. Iar procurorii care ancheteaza aceste dosare, ori judecatorii care trebuie…

- Un angajat al Primariei Iasi a fost prins in trafic cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa ce a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului, informeaza news.ro.Gabriel Gherghesanu, angajat al Primariei Iasi, conducea sambata seara un autoturism Fiat, iar la…

- Ilie Nastase a povestit, in exclusivitate pentru antena3.ro cum s-au desfașurat lucrurile, acuzand comportamentul polițiștilor. ”Milițienii, ca nu pot sa le zic polițiștii. Polițiștii nu sunt agresivi. Am facut doi metri din Parcul Herastrau și m-au oprit. Ați baut? Da, trei beri. Haideți, domnul…

