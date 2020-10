Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut pe 9 martie, în municipiul Turda. Un șofer a fost oprit în trafic, dupa ce polițiștii au descoperit, printre mai multe nereguli, și faptul ca barbatul este un fugar care a mai avut probleme cu legea, în luna ianuarie.…

- Un șofer din Cluj a vrut sa mituiasca un polițist cu un apartament, ca sa scape de de dosarul penal, dupa ce a condus deși nu avea permis. El și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare. Șoferul a fost oprit in trafic in 9 martie, Articolul Un șofer…

- Pentru a-l ierta ca a calcat pe bec, un șofer a incercat sa il mituiasca pe un polițist din Cluj, cu un apartament. Șoferul a fost oprit in trafic la Turda, și dus la sediu pentru cercetari. „In timp ce politistul intocmea actele si discuta cu inculpatul, cel din urma a continuat cu rugamintile de […]

- Un șofer din Cluj a fost condamnat la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist cu un apartament. Barbatul fusese prins in timp ce conducea, fara sa aiba acest drept.

- Un șofer din Cluj i-a oferit unui polițist de la rutiera mita un apartament pentru a-l ierta. Șoferul a fost oprit in trafic in 9 martie, la Turda, și dus la sediu pentru cercetari, el avand o alta abatere grava din 5 ianuarie, cand a fugit de poliție. Pentru ca agentul de la rutiera sa inchida…

- Arya a fost pierduta de stapan in zona orașului Teiuș, dupa ce a sarit din remorca in care se afla, și a fost gasita langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului, scrie Monitorul de Cluj. „Ea este Arya. Din pacate a sarit din remorca in care se afla... View…

- Detectorul de masti a fost creat pe baza inteligentei artificiale si functioneaza cu ajutorul unei camere web sau a camerelor de supraveghere. Pentru protejarea identitatii, are si optiunea de pixelare a imaginii. Aplicatia Milnesium Mask Detector este gratuita. Daca dai jos masca, aplicatia emite o…

- Un bihorean care s-a urcat fara permis la volan a incercat sa-l convinga pe polițist ca se grabea la spital pentru ca l-a intepat o viespe. Altul, care bause, s-a jurat ca a mancat corn cu sampanie. Un oradean a fost amendat pentru ca aparatul a indicat o alcoolemie de 0,05 in aer deși, zicea... View…