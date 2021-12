Cluj: Un bărbat de 31 de ani a fost accidentat mortal de o mașină Un barbat de 31 de ani, din Turda, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina condusa de un tanar de 18 ani. “In jurul orei 20,50, un conducator auto in varsta de 18 ani, care se deplasa pe DN 15 E60, pe raza municipiului Campia Turzii, in afara localitatii, din directia Turda, ar fi surprins si accidentat un barbat in varsta de 31 de ani, pieton, care, conform datelor preliminare, s-ar fi deplasat pe axul drumului. (…) In urma impactului, barbatul de 31 de ani din municipiul Turda a decedat”, se arata intr-o informare trimisa, duminica, de IPJ Cluj. Potrivit sursei citate, conducatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

