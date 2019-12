Cluj: Turda a devenit primul oraş din România cu transport în comun exclusiv electric Municipiul Turda a devenit, incepand de luni, primul oras din Romania in care transportul in comun se desfasoara cu autobuze exclusiv electrice.



"Turda a devenit primul oras din Romania care are transport in comun exclusiv electric, iar acest lucru ne onoreaza! Cele 20 de autobuze electrice au intrat luni in circulatie, fiind un moment mult asteptat de toata lumea. Este o bucurie extraordinara ca am reusit sa implementam acest proiect deosebit de important si speram ca cetatenii sa simta pe deplin aceasta schimbare! Pana acum totul a decurs perfect", a declarat, marti, pentru AGERPRES,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașele din Romania au inceput in ultima perioada o ampla campanie pentru inlocuirea parțiala a parcului auto al serviciilor de transport public cu autobuze electrice. Orașul Turda din județul Cluj a ieșit insa in evidența in aceasta saptamana dupa ce a pus in circulație 20 de autobuze electrice, care…

- Turda a introdus in circulatie 20 de autobuze electrice cumparate din fonduri europene si a devenit astfel primul oras din Romania cu transport in comun exclusiv electric, scrie Mediafax. Primarul orasului Turda, Cristian Matei, a declarat, luni, ca a fost infiintata si o noua societate de transport…

- Un orasel cu mai putin de 50.000 de locuitori este prima localitate din Romania care are transport public exclusiv electric. Municipalitatea a utilizat fonduri europene pentru a dota flota operatorului de transport public cu autobuze electrice.

- Turda a introdus, luni, in circulație 20 de autobuze electrice cumparate din fonduri europene și a devenit astfel primul oraș din Romania cu transport in comun exclusiv electric, potrivit Mediafax.Primarul orașului Turda, Cristian Matei, a declarat, luni, ca a fost inființata și o noua societate…

- Trei firme din Turcia, China și Romania au depus oferte pentru a livra Primariei Suceava 25 de autobuze electrice de dimensiuni mari in lungime de 12 metri la licitația organizata de municipalitate luni, 25 noiembrie. Este vorba de BMC Truck&Bus din Ilfov, Ten Sanayi din Turcia și asocierea Golden Dragon…

- Municipiul Turda (județul Cluj) a lansat cu bani și de la Uniunea Europeana un proiect educațional unic in Romania, cu scopul de a combate fenomenul abandonului școlar, cat și creșterea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Municipiul Turda (județul Cluj) a lansat un proiect educațional unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului școlar, cat și sa ii conștientizeze pe cetațeni asupra importanței educației. Parte a acestui proiect este și conceptul care se bazeaza pe ideea unui “atelier de școala mobila”.…

- Municipiul Turda (județul Cluj) a lansat un proiect educațional unic in Romania, menit atat sa combata fenomenul abandonului școlar, cat și sa ii conștientizeze pe cetațeni asupra importanței educației. Parte a acestui proiect este și conceptul care se bazeaza pe ideea unui “atelier de școala mobila”.…