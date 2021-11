Consiliul Judetean Cluj a anunțat la inceputul acestei saptamani trasarea primelor doua trasee montane in zona Marisel, din ce in ce mai cautata de turisti. De asemenea, institutia anunta amplasarea de noi panouri informative la Lacul Tarnita. ”In contextul in care zona Marisel a devenit, in ultima perioada, una dintre preferatele turistilor, Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Marisel, au amenajat primele doua trasee montane din acest areal”, a transmis, luni,Consiliul Judetean Cluj. Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a…