Tineri cu posibilitați materiale reduse, din județul Cluj, pot primi meditații la diferite materii școlare, ajutor la teme, consiliere psihologica și asistența sociala pentru ca apoi sa poata intra la facultate sau la școli postliceale, intr-un proiect privat, cu rol in dezvoltarea pieșei locale a muncii. 13 dintre tinerii sustinuți in proiectul Clujul Are Suflet au intrat acum la facultate sau la școala postliceala, a anunțat, marți Banca Transilvania, care realizeaza acest proiect.