Stiri pe aceeasi tema

- Organizat in acest an exclusiv in aer liber, in 13 locații din Cluj-Napoca și din imprejurimi, Festivalul Internațional de Film Transilvania iși deschide porțile astazi, 31 iulie, cu trei proiecții sold-out ale comediei romantice La Belle Epoque/ Cei mai frumoși ani (r. Nicolas Bedos), in Piața Unirii,…

- Organizat în acest an exclusiv în aer liber, în 13 locații din Cluj-Napoca și din împrejurimi, Festivalul Internațional de Film Transilvania își deschide porțile astazi, 31 iulie, cu trei proiecții sold-out ale comediei romantice La Belle Époque/ Cei mai frumoși…

- Organizat in acest an exclusiv in aer liber, in 13 locații din Cluj-Napoca și din imprejurimi, Festivalul Internațional de Film Transilvania iși deschide porțile astazi cu trei proiecții sold-out ale comediei romantice ”La Belle Epoque”(r. Nicolas Bedos), in Piața Unirii, USAMV și Bathory. In urmatoarele…

- La ediția cu numarul 19 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (31 iulie – 9 august), filme noi vin in premiera in Romania, in cateva dintre secțiunile tradiționale, precum Ziua HBO, Zilele Maghiare, iar altele vechi, restaurate, vor fi readuse pe marele ecran in proiecții speciale. Programul…

- Festivalul International de Film Transilvania - TIFF aduce, in perioada 31 iulie - 9 august, filme noi, in premiera in Romania, in cateva dintre sectiunile traditionale, precum Ziua HBO, Zilele Maghiare, precum si altele vechi, restaurate, care vor fi prezentate pe marele ecran in proiectii speciale,…

- La ediția cu numarul 19 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (31 iulie – 9 august), filme noi vin in premiera in Romania, in cateva dintre secțiunile tradiționale, precum Ziua HBO, Zilele Maghiare, iar altele vechi, restaurate, vor fi readuse pe marele ecran in proiecții speciale. Programul…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (31 iulie – 9 august 2020) se reconfigureaza, într-un an în care masurile siguranța și cele de distanțare sociala sunt prioritare, și propune o ediție cu proiecții exclusiv în aer liber, în peste 10 locații din Cluj-Napoca…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) va avea loc anul acesta in perioada 31 iulie - 9 august, iar organizatorii anunta proiectii in aer liber. "Am promis ca ne vedem anul acesta, ne tinem de promisiune! Intre 31 iulie si 9 august 2020 ne reintalnim in Cluj, la editia a 19-a! Un TIFF…