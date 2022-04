Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii clujeni au clasat un dosar penal in care cercetau tentativa de omor a unui tanar de 17 ani, care a injunghiat in gat o femeie, in 5 noiembrie 2021, intr-un magazin alimentar din zona Intre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Decizie incredibila in dosarul femeii care a fost incatușata, sechestrata, amenințata, injurata și batjocorita de mardeiașii cu epoleți de la Secția 16: procurorii au clasat dosarul, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute de legea penala.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar al Tribunalului Militar Iași au deschis un dosar penal de cercetare in care investigheaza infracțiunea de trecere frauduloasa a frontierei de stat, in cazul aterizarii pilotului ucrainean pe baza aeriana de la Bacau. Fii la curent cu cele mai noi…

- Parchetul General a deschis o ancheta asupra lui Calin Georgescu Foto: Arhiva. Parchetul General a deschis o ancheta asupra lui Calin Georgescu, nume vehiculat ca propunere pentru functia de presedinte de onoare al Aliantei pentru Unirea Românilor. Procurorii i-au deschis dosar…

- Fostul edil Marian Vanghelie, ridicat recent de anchetatorii DNA, dar eliberat imediat de un judecator de la Tribunalul București, revine in sala de judecata, in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 11 ani și opt luni de inchisoare cu executare. Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a deschis un dosar penal in urma scandalului generat de anchetarea potențial abuziva a unui jurnalist brailean de catre structura locala a DIICOT. Dosarul penal de la SIIJ a fost deschis in urma unei plangeri și, potrivit unor surse judiciare,…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre salariatii de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Oficiali ai Parchetului au declarat pentru AGERPRES ca a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza…

- Barbatul in varsta de 65 de ani care și-a ucis soția miercuri, la Timișoara, a fost arestat preventiv. A atacat-o pe femeie in somn, in jurul orei 5, și a injunghiat-o in mana și gat. Procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva lui.