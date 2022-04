Cluj: Tânăr cu droguri, prins în avionul care venea din Olanda Un tanar de 31 de ani a fost prins cu marijuana in avionul care venea din Olanda și a aterizat la Cluj.Polițiștii de frontiera au oprit un barbat de 31 de ani, care avea la el droguri in bagaj. Acesta venea de la Eindhoven și avea asupra lui un plic cu 1,6 grame de marijuana.In acest caz s-a facut un… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

