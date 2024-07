Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe Autostrada Transilvania, la km 42, intre Turda și Gilau. In accident a fost implicat un singur autoturism, iar doua persoane sunt ranite, dar conștiente. ISU Cluj a confirmat faptul ca la fața locului va interveni și elicopterul SMURD. UPDATE:…

- Opt persoane au fost ranite, dintre care trei sunt in stare critica, dupa un accident produs intre doua camioane și un autoturism, in județul Mureș. Accidentul a avut loc joi seara in localitatea Ciba, comuna Craciunești. Primele informații arata ca in accident au fost implicate doua camioane și un…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un autoturism. Mașina se deplasa pe Varianta de Ocolire Cluj Est. Apelul de urgența a venit in jurul orei 7.30. La fața locului s-a trimis o autospeciala, iar pompierii…

- Pompierii sibieni intervin de urgența la un accident rutier pe A1 la un accident rutier in care sunt implicate mai multe mașini. Din primele informații exista o victima incarcerata și alte doua victime care au nevoie de asistența medicala. A fost chemat și elicopterul SMURD.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe strada Libertații din Bistrița. Din primele informații, sunt implicate doua victime, una avand nevoie de ingrijiri medicale. Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața la un accident rutier…

- Detașamentul de Pompieri Reghin a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare) și o ambulanța SMURD la un accident rutier produs pe strada Mihai Viteazul din municipiul Reghin. In accident au fost implicate un autocamion și doua autoturisme…